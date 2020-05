Inps, livelli cassa integrazione di aprile pari ad un anno. Da domani pagamento autonomi

La cassa Integrazione è aumentata di molto nel mese di aprile, con un balzo che ha colpito soprattutto il personale a tempo determinato ed i lavoratori stagionali. In totale ci sono state 835,2 milioni di ore di cig, per quelle che sono state richieste in base all’emergenza coronavirus.

Secondo l’istituto di Previdenza Sociale questo ammontare delle ore è paragonabile a quello dell’intero 2009, quando furono autorizzate 916,1 milioni di ore. Nei primi mesi del 2020 le ore richieste di cassa intergazione era tra i 10 ed i 13 milioni al mese. L’aumento nel mese di aprile è stato del 6000%, un crollo della produzione che si è riversato sui lavoratori. La cassa integrazione in deroga è passata da 2 mila ore a 46 milioni di ore.

Nel settore edilizio il numero di ore di cassa integrazione richiesto è stato di 134,3 milioni di ore, quello della fabbricazione delle macchine e macchinari elettrichi di 133,3 milioni di ore, quello metallurgico di 130 milioni di ore e quello del tessile a 43 milioni di ore, mentre quello del legno a 40,2 milioni di ore.

Bonus autonomi

Dalla giornata di domani ci sarà il pagamento dei 600 euro per 1,4 milioni di persone, con altri 2 milioni di persone che saranno pagate lunedì. In due giorni si stima di pagare l’arretrato del mese di aprile, mentre per il mese di maggio l’assegno diventerà di 1000 euro.