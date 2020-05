Emendamento zone rosse, proposta da PD-IV-Leu

Un emendamento che è stato proposto dalle forze politiche di maggioranza che fanno riferimento al centrosinistra, con i deputati Federico Conte (Leu), del Basso de Caro (Pd), De Filippo (Iv) che lavorato ad un testo per risolvere il problema economico che si è generato con il decreto Rilancio per le “zone rosse”.

“I Comuni che sono stati in zona rossa avranno una pari dignità – hanno scritto i deputati nella loro nota – non ci possono essere discriminazioni. Bisogna ripristinare una norma del Cura Italia che riconosceva a tutti i comuni in zona rossa dei fondi economici”, questa la posizione dei parlamentari. Si parla di fondi per 200 milioni di euro messi a disposizione dei Comuni, i quali avrebbero un mese per accedervi, grazie all’articolo 112.