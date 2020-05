Jabil, licenziamento collettivo di 190 dipendenti a Marcianise

Un caso che è destinato a fare scalpore quello di Jabil, l’azienda americana dell’elettronica che dal 25 maggio procederà al licenziamento collettivo di 190 dipendenti dello stabilimento di Marcianise. La fabbrica si trova in provincia di Caserta e già nel giugno 2019 aveva annunciato 350 esuberi su 700 dipendenti totali.

Un tavolo di crisi al quale hanno preso parte i sindacati, che si sono opposti al licenziamento collettivo. A giugno 2019 l’azienda aveva richiesto il ricollocamento ai dipendenti in altre aziende od in alternativa l’esodo incentivato. Da giugno 2019 circa 30 dipendenti hanno accettato di passare in altre fabbriche, mentre altri 160 dipendenti hanno scelto le altre forme di esodo dall’azienda in alternativa al licenziamento.

Ne sono rimasti 190 per i quali Jabil intende procedere al licenziamento collettivo, a causa dei cali di volumi, come spiegato anche nel comunicato aziendale: “Lo stabilimento di Marcianise da diversi anni ha avuto volumi in calo. Per ovviare a questo era stato messo in piedi un programma di ricollocamento dei dipendenti, per offrire l’opportunità di lavorare in altre aziende che si erano mostrate interessate all’assunzione dei dipendenti di Jabil”.