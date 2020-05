Autostrade, attacco di Cancelleri (M5S): “Ha ricattato, si tolga la concessione”

Si profila un nuovo scontro tra Atlantia, la società che controlla Autostrade per l’Italia, ed il governo, con le dichiarazioni delle ultime ore di Giancarlo Cancelleri, in quota Movimento 5 Stelle, che ha dichiarato: “Stiamo perdendo tempo, revochiamo le concessioni, non è gente seria”, lanciando un appello anche a PD ed Italia Viva. “Hanno detto: se non ci date la garanzia dello Stato per avere un prestito, non facciamo investimenti. La logica del ricatto”, questa la posizione di Cancelleri.

Le polemiche erano nate dal crollo del ponte di Genova, quando il governo Conte, con Lega e M5S, aveva iniziato le discussioni per la revoca delle concessioni.

Attacco anche alla ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli: “Nessuno conosce il dossier su Autostrade, va condiviso anche con le altre forze di governo e con il premier Conte”, queste le parole dell’esponente del M5S.