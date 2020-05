Coronavirus, Arcuri: “Obiettivo 100 mila tamponi al giorno”

Il commissario straordinario per gli approvvigionamenti, Domenico Arcuri, finito nella bufera nelle scorse settimane per aver fissato un prezzo per le mascherine creando problemi alla vendita delle stesse alle farmacie, ora ha chiarito il tema dei tamponi. L’obiettivo del governo sarà quello di garantire fino a 100 mila tamponi al giorno, per tracciare meglio i contagiati sul territorio italiano.

Ad oggi i tamponi che si effettuano ogni giorno sono circa 60 mila, a seconda dei giorni e con il weekend che vede un minor numero di tamponi processati dalle regioni italiane. “Dobbiamo rimanere responsabili e lo dico soprattutto ai giovani. In 65 giorni abbiamo dimostrato che l’Italia è un grande paese”, queste le parole di Arcuri, che ha annunciato anche l’inizio dei test sierologici in collaborazione con la Croce Rossa dalla prossima settimana.