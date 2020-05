Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 23 maggio: 32.735 morti, 229 mila contagiati

Nella giornata di oggi i dati sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. C’è da sottolineare come solitamente durante il weekend vengono processati meno tamponi e si rileva un calo nei dati, che viene poi aggiornato al lunedì. Nei giorni scorsi c’era stato un aumento sostanzialmente stabile dei nuovi positivi e decessi, che sono ancora tra i più alti in Europa (22 MAGGIO – 21 MAGGIO – 20 MAGGIO).

Bollettino Protezione Civile 23 maggio

I dati sul Covid-19 di oggi:

DATO VAR % CASI ATTUALMENTE POSITIVI 57.752 MORTI 32.735 +119 +0,4% DIMESSI 138.840 +2.120 +1,6% TERAPIA INTENSIVA 572 -23 -3,9% TAMPONI 3.391.188 +72.410 CASI TOTALI 229.327 +669 +0,3%

Il Brasile secondo paese al mondo per contagi

Aumentano i casi in Brasile, dopo essere stato uno dei paesi nella media, con gli ultimi giorni che hanno avuto un netto rialzo nei numeri dei positivi. I casi di contagio da Covid-19 nel mondo sono quasi cinque milioni e mezzo, con una crescita costante. In Africa si stimano 100 mila contagiati.

Arcuri: “Obiettivo 100 mila tamponi”

Il commissario Arcuri ha dichiarato che ci sarà l’obiettivo di avere 100 mila tamponi al giorno da processare. Al momento la media è di 60 mila tamponi al giorno effettuati.