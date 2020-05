Hertz ha dichiarato bancarotta in Usa e Canada

La nota azienda di autonoleggio Hertz ha dichiarato bancarotta in una nota emessa nella serata di ieri: “A causa dell’epidemia da Covid-19 c’è stato un calo delle entrate dell’azienda e delle prenotazioni”. Con questa giustificazione è stata data azione immediata per la bancarotta, con il mercato dell’Europa che non è stato coinvolto da questo provvedimento, come anche quello dell’Australia e della Nuova Zelanda.

“Ci sono delle incertezze sul ritorno al reddito”, questo fa sapere Hertz, che dal 21 aprile aveva tagliato 10 mila posti di lavoro, cioè il 26% di tutti i dipendenti a livello globale. I creditori non hanno concesso tempo per il pagamento dei debiti, con 400 milioni di dollari che non sono stati pagati per la flotta. In totale la Hertz aveva 17 miliardi di dollari di debito, nonostante un rialzo delle entrate all’inizio del 2020.