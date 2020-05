Incentivi Bici Elettriche 2020, le 5 migliori bici elettriche da acquistare

Nell’ultimo decreto Rilancio sono stati inseriti degli incentivi per l’acquisto di bici elettriche fino a 500 euro di bonus, con il pagamento da parte dello Stato del 60% sull’importo totale speso dal cittadino. Non sono comprese le spese per gli accessori, come casco, sistemi di sicurezza ed altro.

Servirà richiedere la fattura per gli acquisti che avverranno prima della pubblicazione dell’applicazione del Governo per i bonus per bici elettriche. Con la fattura si potrà ottenere poi il rimborso per qualsiasi acquisto, mentre dall’applicazione quando sarà online verrà distribuita una lista di venditori autorizzati.

Le migliori 5 bici elettriche

Quali sono le migliori bici elettriche da acquistare nel 2020 con il miglior rapporto qualità-prezzo? Ci sono modelli per tutte le esigenze, con molte bici elettriche che hanno un prezzo economico e competitivo rispetto ai top del settore.

i-Bike, BRERA 20″ pollici

Questo modello ha un prezzo competitivo grazie anche al bonus dal 60% sul prezzo totale, che fa abbassare il costo da 499 euro a 299 euro, con un notevole risparmio per un modello che è ottimo per chi lo utilizza in città. Una bici elettrica che viene venduta già assemblata al 99%, quindi ci saranno poche modifiche da effettuare al suo arrivo.

Autonomia 20 km Ruote 20 pollici Motore 250 W Carica completa 6 ore Prezzo senza incentivi 499 euro Prezzo con incentivi 299 euro

F.lli Schiano E-Moon bici elettrica nera

Bici elettrica dal telaio in alluminio, con un manubrio classico da bici di città e che risulta confortevole per tutte le altezze. Costo leggermente più alto della precedente, ma con pià funzionalità. Potenza a cinque livelli, per decidere quale usare a seconda della situazione.

Autonomia 80 km in eco-mode Ruote 26 pollici Velocità Massima 25 km/h Motore 250 W Peso 25 kg Prezzo senza incentivi 667 euro Prezzo con incentivi 400 euro

Nilox E Bike X5

Una bici elettrica da città, con un peso ridotto, nonostante sia da 26 pollici con la precedente. Il motore è sempre da 250 W e l’autonomia è di 55 km con una singola ricarica. Tre livelli di velocità che sono possibili con questo motore, con un cambio a 6 marce.

Autonomia 55 km Velocità Massima 25 km/h Capacità 140 kg Motore 250 W Peso 18 kg Ruote 26 pollici Prezzo senza incentivi 774 euro Prezzo con incentivi 464 euro

NCM Hamburg

Una delle bici elettriche da città più complete e professionali, dal costo alto, ma che grazie al bonus per bici elettriche riesce a ridursi di 500 euro. Cambio Shimano a 7 velocità, adatto sia in città che fuori città. Lo stile è classico, con la presenza del portapacchi e spazi notevoli per tutte le altezze.

Autonomia 90 km Velocità Massima 25 km/h Ruote 28 pollici Motore 250 W Prezzo senza incentivi 999 euro Prezzo con incentivi 499 euro

Revoe e-bike

Una bici elettrica dal prezzo nella media che garantisce fino a 45 chilometri di autonomia grazie ad una batteria che si ricarica in maniera completa in 4 ore. Un buon rapporto qualità-prezzo per una bicicletta elettica da utilizzare in città.