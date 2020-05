MINI Full Electric 2020, tutti i dettagli: autonomia, interni e prezzo

Con il coronavirus il settore dell’auto è rimasto uno dei più colpiti, ma si è generato un grande interesse per il comparto elettrico, non solo per quanto riguarda i mezzi più sostenibili come le bici elettriche (qui le nostre recensioni con il bonus 2020), ma anche per quanto riguarda i modelli di auto che stanno uscendo.

La MINI Full Electric è la prima elettrica della storia del marchio, con delle caratteristiche nella media ed una buona autonomia. Viene presentata con un motore da 184 CV ed una batteria da 32,6 Kwh.

Gli interni

Subito si nota il display da 5,5 pollici che indica la velocità e le informazioni di guida, come la modalità di guida, lo stato della carica della batteria ed altre informazioni.

Presente un display centrale destinato alle funzioni di intrattenimento e navigazione. Inoltre dal display centrale è possibile modificare le impostazioni sulla climatizzazione, con clima bizona. Di serie il software di navigazione con MINI Connected. Incluso anche Apple CarPlay e le informazioni sul traffico in tempo reale.

Il motore

Il motore della MINI Full Electric è dotato di 135 kW ed una coppia da 270 Nm, che consentono di raggiungere i 100 chilometri orari in 7,3 secondi, come ha riferito la stessa compagnia tedesca. La velocità massima è stata limitata a 150 km/h.

Da 0 a 60 chilometri orari bastano 3,9 secondi, con le auto elettriche che hanno uno scatto notevole anche rispetto ad un motore termico. Presente il Dynamic Stability Control (DSC) che va a controllare lo slittamento andando a modificare l’erogazione della potenza del motore. Si può guidare con un solo pedale, l’acceleratore, quando si andrà a rilasciare il pedale, avverrà il recupero di energia dalla frenata

Le impostazioni di guida disponibili sono quattro:

Sport : più sterzante

: più sterzante MID : guida più confortevole

: guida più confortevole GREEN : ottimizzazione dei consumi

: ottimizzazione dei consumi GREEN+: ottimizzazione dei consumi e disattivazione del riscaldamento, della climatizzazione e del riscaldamento sedili

La batteria della MINI Full Electric

La batteria è la parte fondamentale in una vettura elettrica, in questo caso è suddivisa in 12 moduli, con una capienza lorda di 32,6 kWh.

Autonomia

Con la MINI Full Electric è possibile effettuare tra i 235 ed i 270 chilometri, a seconda del percorso che si sceglie. Con i modelli elettrici in città si consuma meno, mentre in autostrada l’autonomia è minore. Se poi si utilizza anche il climatizzatore od il riscaldamento, l’autonomia potrebbe risentirne. Il consumo è di 13/15 kWh ogni 100 chilometri.

Ricarica

Per la ricarica della MINI Full Electric sono disponibili diverse modalità:

AC : 11 Kw con Tipo 2 e ricarica dell’80% in 2 ore e mezza

: 11 Kw con Tipo 2 e ricarica dell’80% in 2 ore e mezza DC: 50 kW con CCS Combo 2 e ricarica dell’80% in 35 minuti

Versioni e Prezzo

Il prezzo di listino della MINI Full Electric è differente a seconda delle versioni che si vanno a vedere.

Versione S

La MINI Full Electric versione S ha un prezzo di listino di 33.900 euro. Viene fornita con Cerchi in lega 16″ MINI Electric Revolite Spoke e tutto l’equipaggiamento di serie.

Versione M

La MINI Full Electric versione M ha un prezzo di listino di 36.900 euro. In questa versione ci sono tutte le caratteristiche della versione S e con l’aggiunta del sensore di parcheggio, la videocamera posteriore ed il MINI Excitement Package.

Versione L

La MINI Full Electric versione L ha un prezzo di listino di 39.500 euro. Ha tutte le caratteristiche della versione M ed in più ha un sistema di altoparlanti HiFi Harman Kardon e MINI CONNECTED Navigation Plus 8,8″.

Versione XL

La MINI Full Electric versione XL ha un prezzo di listino di 41.500 euro. Oltre le caratteristiche della versione L ha anche il volante sportivo ed il tetto panoramico in vetro.