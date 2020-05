Scuola, scontro nel governo sui concorsi per le assunzioni

Scontro all’interno della maggioranza sulle assunzioni da effettuare nel mondo della scuola, con la ministra Lucia Azzolina che vorrebbe effettuare dei concorsi estivi, la cui proposta è sostenuta da Italia Viva, mentre PD e Leu vorrebbero un’ammissione per “anzianità e titoli”. La ministra dell’Istruzione ha spiegato come si intenderà procedere con i concorsi: “Ci sarà una prova straordinaria con un test al computer con il distanziamento necessario, ci saranno 33 mila postazioni in 8 mila istituti e ci saranno solo 10 candidati per volta”.

Il tavolo sulla scuola ha visto la presenza di Davide Faraone (IV), Andrea Marcucci (PD) e Loredana De Petris (Leu), insieme al sottosegretario Peppe De Cristofaro. “Siamo contrari a qualsiasi sanatoria”, ha dichiarato Faraone. Il decreto della Scuola dovrà essere approvato entro il 7 giugno, con i concorsi in esame che saranno tre, più il bando per la prova abilitativa.