Corea del Nord pronta ad aumentare la potenza nucleare

La Corea del Nord ha iniziato a discutere nuove strategie sulla potenza nucleare, per poterla aumentare rispetto ai numeri attuali. Lo riferisce l’agenzia coreana Kcna, che ha parlato di un incontro del dittatore Kim Jong-un con la Commissione militare, nel quale si è parlato di come aumentare la potenza nucleare della Corea del Nord. Il leader nordcoreano punta a migliorare la sua offensiva nucleare, anche se non sono stati forniti dettagli in merito e su quali nuove strategie la Corea del Nord porterà avanti.

Per Kim Jong-un bisogna rafforzare la “leadership del Partito” e per fare questo punta sul nucleare e sull’aumento degli sforzi in questo campo.