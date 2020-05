Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 24 maggio: quasi 33 mila morti, 229 mila contagiati

I dati di oggi sul coronavirus sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’era stata una stabilizzazione dei contagi da Covid-19. (23 MAGGIO – 22 MAGGIO – 21 MAGGIO). Oggi la Regione Lombardia non ha aggiornato il numero di decessi, per questo poi andranno aggiunti al computo nazionale i dati che arrivano dalla Lombardia.

Bollettino Protezione Civile 24 maggio

I dati sul coronavirus di oggi:

DATO VAR % CASI ATTUALMENTE POSITIVI 56.594 MORTI (SENZA LOMBARDIA) 32.785 +50 +0,2% DIMESSI 140.479 +1.639 +1,2% TERAPIA INTENSIVA 553 -19 -3,3% TAMPONI 3.447.012 +55.824 CASI TOTALI 229.858 +531 +0,2%

Polemiche per le movide del weekend

Ci sono state molte polemiche per le movide ed assembramenti che si sono generati fuori dai bar ed in strada durante il weekend, con il Governo che ha criticato questi comportamenti con il premier Conte nei giorni scorsi. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha ribadito l’allerta alta di questi giorni per spiegare alla popolazione la situazione di rischio.

Aumento dei decessi in Brasile

Da pochi giorni il numero delle morti in Brasile è aumentato di molto, superando ora le 22 mila totali. Una delle ipotesi è che siano finiti i posti letto in terapia intensiva, con il dato fermo a poco più di 8 mila da alcuni giorni, a fronte di un notevole aumento dei positivi da coronavirus.