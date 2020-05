Coronavirus, critiche per le movide notturne in diverse città italiane

Sono emerse sui social network molte critiche nei confronti delle movide che questa notte sono andate in scena nelle più importanti città italiane, con la polemica che è stata rilanciata anche da diversi quotidiani, oltre che personaggi dello spettacolo. Gabriele Muccino ha postato una foto critica sulla situazione di Milano, mentre a Napoli molti residenti si sono lamentati del ritorno della vita notturna fino alle 4 del mattino.

Molte critiche per gli assembramenti di persone, con l’assenza di mascherina che si può notare nelle foto che sono state pubblicate e che hanno generato la polemica dell’opinione pubblica. Due agenti della municipale di Napoli sarebbero stati aggrediti in zona Vomero questa notte, durante delle fasi di controllo. Il comandante Ciro Esposito della municipale di Napoli ha dichiarato: “C’è traffico qui come in molte altre città italiane”.