Coronavirus nel mondo, aumentano i casi in Brasile

Sono in costante aumento i casi in Brasile, con un rialzo negli ultimi giorni che lo ha fatto diventare il secondo paese per contagiati dietro gli Stati Uniti. I morti in Brasile sono saliti a 22 mila, con 8 mila persone in terapia intensiva e 350 mila contagiati totali. Anche in Russia sono aumentati i contagiati positivi ma le morti restano di poco superiori a 3 mila.

In Europa il Regno Unito e l’Italia restano i paesi con più morti, oltre le 30 mila unità, mentre Francia e Spagna hanno numeri più contenuti su questo aspetto. Molto più bassi i deceduti in Germania, che ha poco più di 8 mila morti.