Sconti Giochi PS4, ecco le offerte su Amazon dei Days of Play

Quest’anno sono stati anticipati i Days of Play di Amazon di due giorni, con offerte specifiche per i titoli per PlayStation 4 che possono risultare interessanti per i videogiocatori. Ogni anno vengono messi a disposizione degli utenti nuovi titoli grazie ad un accordo con la Sony, come accade con i giochi mensili per PlayStation Plus (qui i giochi di maggio). In questo caso ci sono diversi titoli molto ricercati che sono in offerta, permettendo un risparmio finale anche oltre i 30 euro sul prezzo di listino.

Questi titoli possono essere poi utilizzati anche online con un abbonamento PlayStation Plus se è previsto un comparto per il multiplayer.

Inoltre dal 25 maggio Amazon metterà in offerta anche l’abbonamento per il PlayStation Plus da 12 mesi, con un risparmio di quasi 20 euro. A questo indirizzo potete trovare la pagina legata al PS Plus.