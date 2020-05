Tensioni ad Hong Kong, tornano le proteste

Ci sono state nuove tensioni ad Hong Kong, con la via principale destinata allo shopping che ha visto scontri tra attivisti e polizia, come accadeva alcuni mesi fa, prima dell’epidemia da coronavirus. I manifestanti “degli ombrelli”, come erano stati soprannominati alcuni mesi fa, sono tornati in piazza contro la nuova legge sulla “Sicurezza Nazionale”, che dovrà essere approvata dal parlamento cinese. Inoltre tra le critiche ci sarebbe anche una legge sull’inno nazionale.

Le proteste vanno avanti per lanciare un messaggio a Pechino, contro la nuova legge che il governo vorrebbe approvare e con i manifestanti che vorrebbero mantenere la loro autonomia, acquisita a fine del secolo scorso dopo l’uscita di scena del Regno Unito. La manifestazione ha avuto luogo nella zona di Causeway Bay, dove si è criticato il governo di Carrie Lam, che nell’ultimo periodo era riuscita ad evitare le proteste a causa delle misure anti-coronavirus.