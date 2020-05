App Immuni, arrivo in due settimane. Pubblicato il codice sorgente

L’app Immuni ancora deve essere rilasciata dal governo italiano, come inizialmente era previsto per tenere traccia dei contagi da Covid-19 sul territorio italiano. L’annuncio dell’arrivo è stato dato dal viceministro della Sanità, Pierpaolo Sileri, con un’intervista rilasciata a 24 Mattino oggi: “App Immuni arriva in 10-15 giorni, la mia stima è per la prima decade di giugno. Si tratta di un meccanismo di tracciamento e diffusione della malattia”.

Inoltre sono stati pubblicati i codici sorgente dell’applicazione, come richiesto dal ministero dell’Innovazione. Il codice è stato pubblicato da Github, una piattaforma online utilizzata dagli informatici, oltre anche a dei documenti legati al software utilizzato nell’app Immuni. C’è stata la collaborazione di Google e Apple, che hanno dato possibilità con un aggiornamento al loro software di avere dei collegamenti bluetooth e rendere utilizzabile dunque l’applicazione.