Coronavirus in Svezia, i morti sono oltre 4 mila su 10 milioni di abitanti

Dopo alcuni mesi dall’inizio dell’epidemia è tempo di bilanci per la Svezia, unico paese europeo ad avere avuto un approccio diverso rispetto al resto dell’Europa. In Svezia, infatti, non sono stati effettuati lockdown diffusi, nonostante ci siano comunque state delle conseguenze economiche a causa del calo dei consumi. Il 90% dei decessi in territorio svedese è di persone over70.

I dati della Svezia

Per quanto riguarda il Covid-19 in Svezia le istituzioni hanno reso noti i numeri ufficiali ad oggi , con 4.029 morti e 33.843 casi positivi da coronavirus. Complessivamente in Svezia vivono 10,3 milioni di abitanti, quindi il dato va messo in parallelo con il numero di residenti. Si ha una mortalità inferiore rispetto a quella della Lombardia, che ha un numero di cittadini simile, ma con oltre 15 mila morti e 80 mila contagiati, come confermato dai dati di ieri sera.