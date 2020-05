Coronavirus nel mondo, oltre 5,5 milioni di positivi

Sono oltre 5 milioni e mezzo i contagiati nel mondo da coronavirus, con 346 mila morti da inizio dell’epidemia certificati ed oltre 53 mila persone in terapia intensiva. Negli Stati Uniti sono quasi 100 mila i decessi, con la giornata di ieri che ha visto il New York Times pubblicare mille nomi di vittime in prima pagina, per dare risalto ai deceduti nel paese.

Aumentano i casi in Brasile, che hanno raggiunto i 365 mila, con 22 mila morti ed oltre 8 mila persone in terapia intensiva. Anche in Russia aumentano i contagiati, mentre in Europa i paesi più colpiti restano il Regno Unito e l’Italia, con oltre 30 mila morti.

La Germania è il paese europeo con una mortalità più bassa, mentre aumentano i contagi in America Latina, con Cile, Peru e Messico che hanno avuto degli aumenti nelle ultime ore.