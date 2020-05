Days of Play, da oggi abbonamento PlayStation Plus in sconto a 41 euro

Oggi sono iniziati ufficialmente i Days of Play, appuntamento annuale che è molto atteso da chi gioca su Console per le molte offerte che si trovano in questo periodo. Nei giorni scorsi ci sono stati degli “anticipi” di offerta sempre legati ai Days of Play, con diversi titoli per PS4 in sconto di diverse decine di euro rispetto al prezzo standard.

Su Amazon si trova l’abbonamento per il PlayStation Plus a 41 euro a questo indirizzo, un risparmio di quasi 20 euro se si considera che solitamente i videogiocatori lo acquistano a 60 euro come prezzo uniformato e standard. Il PS Plus è il servizio di Sony che permette di giocare online con i titoli che hanno il comparto multiplayer inserito nel gioco.