PlayStation Now, offerta per i 12 mesi durante i Days of Play

Il periodo di fine maggio, come ogni anno, vede arrivare i Days of Play, organizzati dalla Sony come un periodo nel quale vengono effettuate delle offerte su alcuni titoli e servizi che sono messi a disposizione. Sono in offerta anche dei giochi, come Nioh 2, ne avevamo parlato in questo articolo. Anche il PlayStation Plus è in offerta per i 12 mesi a 41 euro, come abbiamo segnalato qui.

PlayStation Now è il servizio di giochi in streaming che è stato inaugurato dalla Sony alcuni anni fa e che con il tempo ha visto aumentare i titoli in catalogo. Ci sono gli abbonamenti da tre mesi e da 12 mesi, con dei costi diversi per le esigenze dei videogiocatori. Solitamente chi inizialmente approccia ai giochi in streaming sfrutta un periodo più limitato per iniziare a vedere come funziona la piattaforma.

In questo periodo con i Days of Play ora l’abbonamento al PlayStation Now per 12 mesi è in offerta a 41 euro (a questo indirizzo), invece dei soliti 60 euro. L’offerta è conveniente rispetto allo standard, se si pensa che i tre mesi ora sono a 20 euro, quindi la metà del costo dei 12 mesi.