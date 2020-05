Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 26 maggio: tornano ad aumentare i contagi

I dati sul coronavirus di oggi 26 maggio sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’era stato un calo dei contagi a livello nazionale, anche a fronte di un numero di tamponi minore. Si può ipotizzare che sia aumentato il numero dei sintomatici non rilevati, che rimane la maggioranza nel paese e per questo il governo sta cercando di effettuare dei test sierologici, non senza difficoltà. I dati degli ultimi giorni: 25 MAGGIO – 24 MAGGIO – 23 MAGGIO.

Bollettino Protezione Civile 26 maggio

I dati sul Covid-19 di oggi:

C’è una controtendenza nei dati della terapia intensiva, nonostante il numero di persone dimesse elevato ed al numero di tamponi inferiore, il numero di terapie intensive rimane stabile, considerando che 13 posti letto sono della sola Lombardia.

DATO VAR % CASI ATTUALMENTE POSITIVI 52.942 MORTI 32.955 +78 +0,2% DIMESSI 144.658 +2.677 +1,9% TERAPIA INTENSIVA 521 -20 -3,7% TAMPONI 3.539.927 +57.674 CASI TOTALI 230.555 +397 +0,2%

Coronavirus Lombardia 26 maggio

I dati in Lombardia di oggi vedono 159 nuovi casi positivi e 22 decessi rispetto alla giornata di ieri.

Da notare, però, che il numero di tampone ha avuto un calo notevole rispetto ai giorni scorsi, quando era sui 15 mila al giorno, mentre nella giornata di oggi sono stati effettuati 9.175 tamponi. Le persone dimesse sono state 875 ed il calo dei posti letto occupati in terapia intensiva 13.

Quasi 100 mila morti negli Stati Uniti

A livello globale i contagiati sono in costante aumento, con gli Stati Uniti che hanno raggiunto le 100 mila morti, mentre in Brasile aumentano i contagiati, a fronte di una saturazione dei complessi ospedalieri.

Arcuri: “Rischio di altra ondata”

Il commissario Arcuri ha dichiarato che ci potrà essere una seconda ondata di Covid-19, con il rischio che rimane elevato. Parole confermate anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza nel tardo pomeriggio.