Coronavirus nel mondo, raggiunti i 100 mila morti negli Stati Uniti

Sono in aumento i positivi nel mondo, con oltre 5,5 milioni di persone contagiate e 347 mila morti dall’inizio dell’epidemia. In aumento anche i posti occupati in terapia intensiva, con 53 mila unità occupate. Gli Stati Uniti hanno raggiunto i 100 mila morti da coronavirus, con oltre 17 mila persone in terapia intensiva ed un totale di contagiati di 1,7 milioni. Gli Stati Uniti sono il paese che ha fatto più tamponi al mondo, oltre 15 milioni, mentre il Brasile ha smesso di aggiornare il numero di tamponi, con un incremento nei positivi e nei decessi, arrivati a 23 mila.

Il Regno Unito e l’Italia restano gli unici paesi europei ad aver superato le 30 mila vittime, con oltre 3 milioni di tamponi effettuati. La Germania è il paese europeo con la mortalità più bassa, con circa 8 mila morti. Aumentano i casi in America Latina, con il Peru che segnala 123 mila casi e 3,6 mila morti.