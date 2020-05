Elezioni, il governo conferma l’idea del 20 settembre

Il Governo ha confermato la volontà di effettuare un “Election Day” a settembre, come anticipato nei giorni scorsi, che vada a comprendere tutte le elezioni comunali e regionali che non si sono tenute nel periodo di Covid-19. Questa conferma arriva dal sottosegretario del ministero dell’Interno, che ha il compito di organizzare le elezioni, Achille Variati, il quale è intervenuto in commissione Affari costituzionali della Camera: “C’è un parere positivo di massima, poi dovranno decidere le regioni e lo Stato quando effettuare le elezioni Amministrative, Regionali e referendum sul taglio dei parlamentari”.

Se fosse confermata la data del 20 settembre, i ballottaggi delle Amministrative si dovrebbero tenere il 4 ottobre. Polemiche di Forza Italia sulla scelta del governo, come ha riferito Francesco Paolo Sisto, dopo l’annuncio del sottosegretario: “Si vota a settembre per accontentare due governatori, Emiliano e De Luca, ma così facendo si farà la campagna elettorale ad agosto. Tutto questo per non spostare la campagna elettorale al 15 ottobre”. Forza Italia propone la data di metà ottobre per poter avere più tempo nello svolgere le relative campagne elettorali.