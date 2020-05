Giunta nega l’autorizzazione al processo a Salvini. Si voterà in Senato

La Giunta delle immunità in Senato ha votato contro l’autorizzazione a procedere per il senatore ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con una votazione di 13 a 7, con Italia Viva che non ha partecipato al voto, come comunicato alcune ore fa. Si votava in merito al caso legato ad Open Arms, dove Salvini è stato rinviato a giudizio per sequestro di persona aggravato. Il “no” della Giunta delle immunità non sarà però decisivo, si attenderà il voto in Aula al Senato, che si terrà entro un mese.

Hanno votato contro l’autorizzazione a procedere l’ex M5S Giarrusso ed una dissidente del M5S, Alessandra Riccardi. Italia Viva non ha votato, con i tre senatori che hanno spiegato le loro ragioni, chiedendo che venga giudicato l’intero governo e che vengano fornite maggiori informazioni sulle decisioni prese.

Salvini: “Tutto il governo era d’accordo”

Subito dopo l’esito il leader della Lega ha tenuto una diretta su Facebook dove ha rilanciato la sua posizione: “Questo voto dimostra che tutto il governo era d’accordo, anche chi oggi dice no, come Conte e Di Maio. La giunta ha stabilito che ho fatto il mio dovere di ministro”, questa la posizione di Salvini.