Milano, il sindaco Sala vieta le bevande da asporto dopo le 19

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha emesso un’ordinanza comunale nella quale vieta l’asporto di bevande dopo le ore 19, come ha voluto successivamente comunicare lui stesso dopo un tavolo con la prefettura, alla presenza anche del prefetto Renato Saccone. Ci saranno dei controlli delle forze di polizia, ha spiegato il primo cittadino: “Saranno assegnati dei territori di controllo, i locali non potranno vendere per asporto, ma solo con servizio ai tavolini. Vale anche per i negozi di prossimità, per evitare che una persona possa prendere una bevanda e stare in strada”.

Questa norma non riguarderà i supermercati, come ha specificato lo stesso sindaco spiegando la nuova norma cittadina. “Stiamo cercando di prendere delle contromisure, non sappiamo il risultato. Verificheremo quello che succede nel weekend”, ha concluso Sala.