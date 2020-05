Open Arms, Italia Viva non partecipa al voto in Giunta

Italia Viva ha deciso di non partecipare al voto in Giunta per le immunità al Senato, che deve decidere se accogliere la richiesta dei magistrati di Catania che hanno rinviato a giudizio il senatore della Lega, Matteo Salvini, per il caso Open Arms. I senatori di Italia Viva che sono in Giunta sono 3: Giuseppe Cucca, il vicepresidente, Francesco Bonifazi e Nadia Ginetti. Salvini aveva già 12 voti sicuri, da parte di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Autonomie, oltre al voto del senatore ex M5S Mario Giarrusso. Sono 8 i senatori a favore del processo.

Comunque non sarà la Giunta per le immunità a dare il giudizio definitivo, che spetterà al Senato con un voto entro un mese. Il capogruppo di Italia Viva, Bonifazi, ha spiegato le ragioni del non voto: “Abbiamo deciso di non partecipare al voto in Giunta, ci rimettiamo all’aula. Non c’è stata un’istruttoria seria, come avevamo richiesto. Era necessario ricevere indicazioni sui rischi reali di terrorismo e sullo stato di salute, che non sono arrivate”.