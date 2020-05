PS Plus, annunciato in anticipo il gioco gratis di giugno: Call of Duty WWII

La Sony a sorpresa ha annunciato uno dei giochi gratis per il mese di giugno 2020 per chi ha l’abbonamento al PlayStation Plus, disponibile già al download dalla giornata di oggi, creando un po’ di confusione rispetto alla consueta tabella di marcia. Solitamente, difatti, Sony annuncia i due giochi mensili gratuiti l’ultimo mercoledì del mese, per poi renderli disponibili il primo martedì del mese successivo. In questo caso domani è comunque previsto l’annuncio dell’altro (o altri) giochi gratis per giugno.

Call of Duty WWII

Si tratta di un’esperienza da vivere nella Seconda Guerra Mondiale, con l’ambientazione che riassume quell’epoca e sarà possibile giocare in singleplayer, multiplayer e modalità co-op.

Abbonamento PS Plus in sconto

Forse l’anticipo del gioco gratuito è dovuto al periodo dei Days of Play, che vedono in offerta l’abbonamento del PlayStation Plus di 12 mesi a 41,99 su Amazon a questo indirizzo. Si tratta di un risparmio di quasi 20 euro sul costo normale.