Scuola, il comitato scientifico boccia la proposta del ritorno a scuola per l’ultimo giorno

Il comitato scientifico ha bocciato la proposta che era arrivata nei giorni scorsi sul far andare a scuola per l’ultimo giorno i bambini ed i ragazzi che si trovano in quinta elementare e terza media. Si voleva far tornare in Aula gli alunni che si trovavano alla fine del ciclo scolastico, come proposto dalla viceministra Anna Ascani, che ha riportato l’interessi di diversi gruppi di genitori. In maniera personale alcune scuole si erano organizzate per incontri all’aperto.

Nello specifico la bocciatura è stata ufficializzata dal coordinatore del comitato tecnico-scientifico, Agostino Miozzo, che ha riferito come tutti i componenti hanno dato parere negativo sulla proposta della viceministra. A questo punto l’anno scolastico dovrà riprendere a settembre, con le indicazioni su come procedere che dovranno essere messe a punto nei prossimi mesi.