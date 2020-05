Spread Btp-Bund oggi 26 maggio: apertura in calo

Oggi lo spread Btp-Bund ha aperto in calo rispetto alla chiusura di ieri 25 maggio, quando si era attestato intorno ai 207 punti base. Il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi ha aperto a 203 punti base, con il rendimento dei titoli di Stato intorno all’1,57%.

Andamento delle Borse

Le borse europee nella giornata di ieri hanno chiuso in netto rialzo, con il Ftse Mib che ha fatto segnare un +1,61% a 17.595 punti. Positive anche le altre con +2,87% per Francoforte con il Dax a 11.391 punti. Parigi +2,15% con il Cac 40 a 4.539 punti, Madrid +2,38% con l’Ibex a 6.856 punti.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 203 -0,85% 1,575 Austria 37 20,39% -0,082 Belgio 51,1 68,75% 0,054 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 44 60,53% -0,015 Grecia 210,2 -0,93% 1,648 Irlanda 59,1 18,70% 0,137 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 111,2 -1,92% 0,613 Paesi Bassi 23,6 12,65% -0,218 Portogallo 117 -0,49% 0,716 Slovacchia 88,8 -3,14% 0,48 Slovenia 101,3 -10,86% 0,558 Spagna 115,7 1,89% 0,702

Si nota come lo spread della Grecia sia oramai molto vicino a quello italiano, con 210 punti base. Da molto tempo lo spread della Grecia non arrivava a quello italiano, mentre tutti gli altri spread europei, come quello di Spagna e Portogallo, sono in calo rispetto ai giorni scorsi. Francia, Finlandia, Austria e Paesi Bassi continuano ad avere rendimenti negativi.