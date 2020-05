Turismo, Di Maio: “Il 15 giugno sia il d-day europeo”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle riaperture turistiche in tutta Europa, lanciando una proposta definita “d-day europeo”. L’annuncio è arrivato durante la trasmissione “Frontieri” su Rai 1, nella quale il ministro ha spiegato il punto di vista italiano sul turismo: “Bisogna permettere alle nostre aziende di ricevere turisti stranieri. Spero gli italiani vadano in vacanza in Italia, ma serve il turismo straniero”.

Secondo Di Maio il piano è quello di avere una condivisione europea sulla data del 15 giugno: “La Germania punta ad aprire al 15 giugno, bisogna partire tutti insieme”, ha concluso. C’è da dire che in Germania i contagi sono molto più ridotti rispetto agli altri paesi, con una mortalità di molto inferiore e già da alcune settimane ci sono stati allentamenti sulle misure restrittive, con il lockdown che non è stato esteso in tutto il paese.