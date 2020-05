Coronavirus, caso positivo nello staff del Bologna: quarantena

La squadra del Bologna dovrà andare in quarantena a causa di un caso sospetto da Covid-19 che è stato rilevato nella giornata di oggi. Lo ha comunicato la società del Bologna, spiegando che dopo alcuni esami effettuati a tutti i componenti dello staff e della squadra, è emerso un caso sospetto positivo nello staff dell’allenatore. La settimana scorsa erano riprese le sedute di allenamento e dunque tutti i membri della squadra sono entrati in contatto tra loro e ci potrebbero essere dei casi asintomatici, come accade durante l’incubazione del virus.

La società ha conferma che in caso di positività tutta la squadra andrà in isolamento, come prevede il protocollo da coronavirus in questi casi. Gli allenamenti di gruppo sono stati interrotti.