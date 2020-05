Coronavirus, Boccia: “Passaporto sanitario contro la Costituzione”

Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle polemiche per le decisioni di alcuni governatori regionali, che avevano parlato di Passaporto Sanitario per l’accesso all’interno dei confini della Regione. Aveva criticato la proposta anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, che con un discorso pubblicato ieri aveva polemizzato: “Me ne ricorderò quando dovrò andare in vacanza”.

Cos’è il “Passaporto Sanitario”

Il passaporto sanitario è stato proposto dalla Regione Sardegna, seguita da altri governatori, per evitare l’entrare sul territorio regionale di persone “non controllate” e “Covid-free” come sono state definite dal presidente Solinas. Si richiederà un certificato che dimostra la non positività al coronavirus, ancora non è chiaro se sotto forma di tampone o di test seriologico. Chi vorrà andare in Sardegna, secondo Solinas, dovrà presentare all’entrata in Regione il “Passaporto Sanitario” con i risultati dei test.

Boccia: “Non costituzionale”

Il ministro ha chiarito che non è possibile limitare gli spostamenti per Regioni: “Lo dice l’articolo 120 della Costituzione: una Regione non può ostacolare la libera circolazione delle persone”, questa la posizione del Governo, anche se attualmente gli spostamenti e la circolazione sono entrambi bloccati.