Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 28 maggio: superati i 33 mila morti

I dati di oggi sul coronavirus sono stati forniti dalla Protezione Civile via web come di consueto. Nei giorni scorsi (27 MAGGIO – 26 MAGGIO – 25 MAGGIO) c’è stato un andamento costante dei contagi e dei decessi, con un aumento nella giornata di ieri con un raddoppio dei positivi e dei decessi. Ci sono state polemiche per le richieste di alcune regioni come la Sardegna di un “Passaporto Sanitario”, alle quali ha risposto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia.

Bollettino Protezione Civile 28 maggio

I dati di oggi sul Covid-19:

DATO VAR % CASI ATTUALMENTE POSITIVI 47.986 MORTI 33.142 +70 +0,2% DIMESSI 150.604 +3.503 +2,4% TERAPIA INTENSIVA 489 -16 -3,2% TAMPONI 3.683.144 +75.893 CASI TOTALI 231.732 +593 +0,3%

Solinas: “Da Sala polemiche da salotto”

“La Sardegna non discrimina, c’è un problema concreto di sicurezza sanitaria. Il sindaco Sala si è inventato una polemica, noi non abbiamo detto che non vogliamo i lombardi”, queste le parole del governatore della Sardegna.

Oltre 100 mila morti negli Stati Uniti

Sono stati superati i 100 mila morti negli Stati Uniti, come comunicato dallo stesso Donald Trump nella mattina di oggi, ora locale. Gli Usa hanno oltre 1,7 milioni di contagiati, il numero più alto a livello globale.

La Croazia riapre, ma non all’Italia

La Croazia ha riaperto i confini nazionali ad altri 10 Stati europei, tra i quali non è presente però l’Italia, considerata a rischio per il Covid-19.