Last of Us 2, possibili anticipazioni di Sony agli “State of Play”

Ci potrebbero essere ulteriori anticipazioni di Sony in merito ad uno dei giochi più attesi dell’anno, Last of Us 2 uscirà ufficialmente il prossimo 19 giugno. Il primo capitolo è diventato molto popolare ed ancora oggi apprezzato dal grande pubblico.

Il gioco sarà spedito dal prossimo 19 giugno in versione fisica, ma è possibile che Sony inizi una campagna per lo “smart delivery” a causa dell’epidemia da coronavirus che ha colpito molti paesi nel mondo.

Last of Us 2 su PS5?

Uno degli annunci che si attende agli State of Play è la possibili compatibilità futura di Last of Us 2 con la nuova PlayStation 5. Durante gli State of Play del 3 giugno saranno svelati molti dettagli sulla PS5, compresi alcuni dei giochi che potranno essere venduti per questa nuova piattaforma nei prossimi anni. Si tratta di uno degli eventi legati al mondo dei videogiochi più attesi nel 2020, viste le cancellazioni dei mesi scorsi causa Covid-19. Sarà possibile giocare presumibilmente anche in multiplayer, con in questi giorni che è in offerta l’abbonamento da 12 mesi del PlayStation Plus.