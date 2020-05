Lavoro, Bonomi: “A rischio tra 700 mila ed un milione di posti”

Il neo presidente di Confindustria ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche sulla situazione attuale in Italia, soprattutto per quanto riguarda le attività produttive. “C’è il rischio di avere tra i 700 mila ed il milione di posti di lavoro a rischio”, queste le parole di Carlo Bonomi, durante il suo incontro con Fondazione Fiera Milano.

La proposta di Bonomi è quella di “liberare risorse per la crescita”, come ha lui stesso spiegato: “Non ci sono risorse infinite, stiamo pensando come se passata l’epidemia tutto torna come prima. Alcuni pensano di bloccare i licenziamenti per legge, come se basti una legge per mantenere clienti e mercato. Non è così, la politica non ha strategia sul futuro e su come muoversi”, queste le accuse di Bonomi al governo.

Uno dei settori su cui si è intrattenuto nel discorso il presidente di Confindustria è stato quello dell’auto, che già ha subito un crollo di quasi l’80% nelle nuove immatricolazioni, con picchi del 95%.