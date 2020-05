Mattarella sarà in visita privata a Codogno il 2 giugno

Per la festa della Repubblica il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sarà in visita privata nella città di Codogno, la prima ad essere colpita dal coronavirus a metà febbraio e diventata la prima zona rossa. Inoltre secondo quanto è stato comunicato dallo staff del presidente, il 1 giugno sarà ad un concerto al Quirinale organizzato per le vittime da Covid-19, che in Italia hanno raggiunto i 33 mila decessi. Non è stato reso noto se il concerto, che si dovrebbe tenere ai giardini del Quirinale, sarà trasmesso in streaming.

Prima di andare a Codogno il capo dello Stato sarà all’Altare della Patria per la deposizione di una corona.