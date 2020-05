Milano, ragazzo di 18 anni riceve trapianto di polmoni “bruciati” dal Covid-19

Un ragazzo di 18 anni ha ricevuto il trapianto di entrambi i polmoni, dopo aver contratto il Covid-19, che gli aveva “bruciato” gli organi e non consentendo lo scambio di ossigeno che comunamente avviene nel corpo. Si tratta del primo intervento di doppio trapianto di polmoni in Europa, il quale è statao effettuato al Policlinico di Milano, sotto il coordinamento di varie associazioni legati al mondo dei trapianti a livello regionale e globale. Anche in Austria in questi giorni si è tentato un intervento simile: il coronavirus nelle persone che riescono ad uscirne crea dei problemi ai polmoni, mettendo a rischio la possibilità di tornare a respirare normalmente.

Secondo quanto è stato riportato il ragazzo di 18 anni aveva avuto i primi sintomi ad inizio marzo, mentre il 6 marzo che viene ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il 23 marzo è collegato alla macchina Ecmo per la circolazione extracorporea. Dopo oltre un mese di malattia, a metà di aprile i medici del San Raffaele decidono di richiedere il doppio trapianto di polmoni. L’intervento in Austria era avvenuto il 18 maggio.

Dopo due settimane in lista di attesa, a metà di maggio viene assegnato un organo idoneo al trapianto e proveniente da una persona negativa al Covid-19.