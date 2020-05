Minneapolis, continuano le proteste per la morte dell’afroamericano

Continuano le proteste a Minneapolis, dopo l’uccisione di un afroamericano, George Floyd, deceduto a causa di soffocamento, dopo essere stato disarmato faccia a terra con un ginocchio sul collo per otto minuti. Secondo quanto era stato riportato l’uomo era sospettato di contraffazione ed aveva dei documenti falsi. Gli agenti non hanno allentato la presa alle parole “non respiro” che l’uomo aveva cercato di dire durante il fermo.

Da qui è nata la protesta degli afroamericani, che sono scesi in piazza per protestare contro la morte di Floyd. Si tratta di vera e propria guerriglia urbana durante la notte, con la polizia che ha utilizzato i gas lacrimogeni ed i proiettili in gomma per disperdere la folla. Tensione anche davanti alla casa dell’agente che ha ucciso George Floyd.