Ndrangheta, appalti truccati a favore della mafia

Sono in corso gli arresti della Guardia di Finanza in merito ad un’inchiesta legata alle cosche della ‘Ndrangheta, che coinvolge anche imprenditori e funzionari pubblici. Era in atto un sistema per pilotare gli appalti così che potessero andare alle cosche mafiose. L’operazione è stata effettuata dalla Dda di Reggio Calabria, che ha indagato su una cosca che aveva “sede” nella Piana di Gioia Tauro. Inoltre la Guardia di Finanza ha anche sequestrato beni ed immobili per 103 milioni di euro.

Nell’operazione sono stati impiegati 500 agenti, con arresti in diverse città italiane, sia al Sud Italia ma anche nel Nord Italia e Roma. Il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri ha coordinato l’operazione, denominata “Waterfront” e che è andata avanti per molto tempo, con l’acquisizione di documenti.