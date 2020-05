PlayStation Plus in sconto, abbonamento 12 mesi in offerta a 41,99 euro

Continuano gli sconti del PlayStation Plus, grazie ai “Days of Play”, che porteranno fino all’8 giugno prossimo offerte sul panorama Sony e principalmente per PS4. Una delle offerte più sfruttate dai videogiocatori in questi giorni è stata quella dell’abbonamento di 12 mesi del PlayStation Plus, su Amazon a 41,99 euro.

Non viene spedito un pacco con la card ed il relativo codice, ma sarà disposibile, immediatamente dopo l’acquisto, il codice da inserire all’interno della propria PS4 per ottenere l’estensione di 12 mesi per il PS Plus. Sarà possibile anche cumulare più di un codice, per avere anche oltre 1 anno di estensione dell’abbonamento.

Inoltre nei giorni scorsi Sony ha anticipato uno dei due giochi mensili gratis per il PlayStation Plus, mettendo Call of Duty WWII gratis immediatemente sullo Store. Secondo un leak il secondo gioco potrebbe essere Star Wars Battlefront 2.