SpaceX, rinviato a sabato per maltempo il lancio della Crew Dragon

Non si è tenuto come previsto nella serata di ieri il lancio della Crew Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale, a causa del maltempo che non ha consentito di effettuare il lancio da Cape Canaveral. Il lancio era programmato per le 22.33 italiane, con la collaborazione tra la NASA e SpaceX, per la prima volta con una compagnia privata che avrebbe mandato nello spazio due astronauti. Bisognerà attendere altri tre giorni per la partenza di Bob Behnken e Dug Hurley, che erano pronti al lancio quando dalla cabina di controllo è arrivata la notizia dello stop.

Non c’erano le condizioni ideali per far partire i due astronauti a causa del meteo. Erano predisposti al Kenney Space Center pronti ad essere i primi dal 2011 a tornare nello spazio partendo da suolo americano.

Lancio sabato 30 maggio

Ora il nuovo lancio è stato pianificato per la giornata di sabato 30 maggio, alle ore 21.22 italiane, quando si tenterà di nuovo al lancio verso l’Iss.