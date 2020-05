Spread Btp-Bund oggi 28 maggio: apertura in lieve calo

Lo spread Btp-Bund di oggi 28 maggio 2020 ha aperto in lieve calo rispetto alla chiusura di ieri, con 190 punti base contro i 191 di ieri. Nella giornata di ieri, complice l’annuncio del Recovery Fund da parte della Commissione europea, c’è stato un diffuso calo degli spread europeo. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è sceso all’1,5%, in calo rispetto all’1,65% della settimana scorsa, segno che i mercati per ora hanno apprezzato la proposta europea, che dovrà passare in Consiglio europeo a metà giugno.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 190,5 0,30% 1,496 Austria 34 15,28% -0,061 Belgio 45,9 16,28% 0,05 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 39,3 -3,33% -0,016 Grecia 198 -0,29% 1,57 Irlanda 54,2 -16,56% 0,134 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 106,3 -0,45% 0,657 Paesi Bassi 21,5 5,20% -0,192 Portogallo 103,7 -1,41% 0,628 Slovacchia 75,6 -33,30% 0,35 Slovenia 93,4 -15,19% 0,525 Spagna 104,8 -0,31% 0,639

Lo spread della Grecia si avvicina a quello italiano, da molto tempo non erano così vicini i rendimenti dei due paesi, con meno di 10 punti base che attestano i titoli greci all’1,57% con uno spread di 198 in apertura.

Restano negativi i rendimenti di Francia, Finlandia, Austria e Paesi Bassi, con lo spread che rimane vicino allo zero e dunque molto vicino a quello della Germania. In calo anche i rendimenti e gli spread di Spagna e Portogallo, scesi intorno ai 100 punti base.