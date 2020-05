Coronavirus, contestato Fontana a Bergamo

Il governatore della Lombardia è stato contestato a Bergamo, davanti alla Procura, a causa della gestione dell’emergenza da Covid-19 che è stata impostata dalla Regione Lombardia. Questa manifestazione si è tenuta negli stessi momenti in cui Attilio Fontana stava arrivando in Procura, per l’inchiesta sulla mancata chiusura del Pronto soccorso di Alzano e sulla mancata zona rossa nella provincia di Bergamo.

Fontana è rimasto a parlare con i magistrati per circa due ore, chiamato come “persona informata sui fatti”. Fuori dalla Procura si sono radunate alcune persone, con diversi striscioni: “Bergamo non dimentica” e “15 mila morti in Lombardia, non ci dimenticheremo”.