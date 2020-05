Coronavirus, la Grecia riapre a 29 paesi, ma non all’Italia

La Grecia ha dato comunicazione pochi minuti fa di aver dato disposizione di riapertura delle frontiere a partire dal prossimo 15 giugno, con i cittadini di 29 paesi che saranno autorizzati ad entrare all’interno dei confini greci, ma tra questi non c’è l’Italia.

Ci sono i paesi dell’est Europa, ma non c’è l’Italia e questa scelta è legata alla diffusione del coronavirus, ritenuta ancora alta in territorio italiano e per questo non è stato inserita tra i paesi che potranno entrare in Grecia. Non c’è ancora stato un commento ufficiale del governo italiano, con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che nei giorni scorsi aveva proposti il “d-day” europeo per il prossimo 15 giugno.