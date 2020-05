Fca, approvata da Sace la richiesta del prestito da 6,3 miliardi

Approvata poche ore fa da Sace la garanzia statale dell’80% per il prestito di Fca di 6,3 miliardi di euro, dopo che nella giornata di martedì era arrivata anche l’approvazione del Cda di Banca Intesa Sanpaolo. In poche ore è arrivato l’ok alla richiesta di Fca, dopo le molte polemiche per il prestito richiesto da Fca Italy e con la questione della sede legale in Olanda.

Critiche da Calenda

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha criticato l’operazione su Twitter: “80% di garanzia statale senza chiedere nulla sul dividendo. SACE aveva deliberato solo garanzie per 200 milioni e ci sono molte imprese che ancora aspettano. Meno male che cantano bandiera rossa accompagnandosi con la chitarra”. Una posizione netta, come era stata quella tenuta nei giorni scorsi.