Minneapolis, arrestato giornalista CNN in diretta televisiva – VIDEO

Un giornalista della CNN è stato arrestato mentre era in onda per raccontare le proteste che vanno avanti da tre giorni per la morte dell’afroamericano George Floyd. Questa notte gli scontri si sono intensificati, con esplosioni e fiamme in un commissariato, che ha portato le forze dell’ordine a respingere i manifestanti con gas lacrimogeni.

Polemiche anche con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che non ha preso una posizione chiara sull’accaduto, generando ulteriore confusione in quella che si è trasformata in una guerriglia urbana. I manifestanti chiedono giustizia per la morte di Floyd, con gli agenti coinvolti nell’omicidio che sono stati già licenziati dalle autorità locali.