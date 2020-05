Nuovi fondi per i Comuni, previsto un nuovo decreto economico

Ci potrebbe essere un nuovo decreto economico per quanto riguarda i fondi dei Comuni, che hanno richiesto risorse straordinari per non mettere a rischio i servizi essenziali. Ne ha dato comunicazione il premier Conte ai Couni durante il suo incontro con i sindaci delle città metropolitani e dell’Anci. Uno dei sindaci più critici è Luigi De Magistris, che ha minacciato di rimettere il mandato a Napoli, mentre la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha dichiarato che ora c’è il bisogno di spegnere le luci per le strade della Capitale.

Ci potrebbe essere un voto in Parlamento per lo scostamento di bilancio, per mettere altri 3 miliardi per i Comuni, dopo i 3,5 già stanziati dai precedenti provvedimenti delle scorse settimane.