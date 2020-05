PlayStation Plus, annunciati i giochi di giugno 2020

Sono stati annunciati ed ufficializzati i giochi mensili di giugno 2020 per i possessori dell’abbonamento al PlayStation Plus. Questo mesi non si sono rispettate le consuete date, con l’anticipo di un gioco prima della fine del mese ed il ritardo dell’annuncio del secondo. I giochi mensili e gratis di giugno 2020 per i possessori di PS Plus sono:

Call of Duty WWII

Star Wars Battlefront 2

Il primo era già stato annunciato a sorpresa dalla Sony nei giorni scorsi e si trova già sullo Store disponibile al download. Mentre per quanto riguarda Star Wars Battlefront 2, sarà necessario aspettare il 2 giugno, data in cui sarà reso disponibile sullo Store di PlayStation.

Star Wars Battlefront 2 è stato un capitolo molto apprezzato non solo dagli amanti dei film di Guerre Stellari, ma considerato un buon prodotto a livello tecnico e di gameplay.

Abbonamento 12 mesi in offerta

Con il periodo dei Days of Play in atto è arrivata anche quest’anno l’offerta del PlayStation Plus per chi vuole prolungare il suo abbonamento annuale di 12 mesi. Su Amazon si trova in sconto a 41,99 euro, con la consegna digitale tramite un codice, il quale andrà poi inserito sulla propria PS4 nella sezione Store -> Riscatta Codici.