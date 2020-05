Spadafora: “Ripresa del campionato il 20 giugno”

Il ministro Spadafora ha dato comunicazione del via libera arrivato tra il governo ed i vertici del calcio per la ripartenza. Il 20 giugno è la data scelta per la ripartenza, con la riunione che ha visto la partecipazioni di tutti gli enti, dalla Figc alla Lega e gli Allenatori e Arbitri. Questo è stato reso possibile dall’ok del Comitato Tecnico-Scientifico sul protocollo da applicare per quanto riguarda gli allenamenti di gruppo.

Nella giornata di ieri era arrivato l’ok per la ripartenza della Premier League il 17 giugno, sempre se i contagi rimarranno bassi e senza il rischio di una nuova diffusione del virus. Il Cts ha espresso con chiarezza le norme in vigore e invita a rispettare le disposizioni sulla quarantena di una persona positiva, che potrebbe poi coinvolgere nell’isolamento tutta la squadra.